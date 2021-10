France Relance : un gisement d’opportunités pour les entreprises ultramarines de la construction

Face à la crise de la COVID-19, le Gouvernement a soutenu le secteur du BTP à travers un volume massif d’aides économiques d’urgence. Ont ainsi été déployé :

Les prêts garantis par l’état : 231 M€ pour le secteur du BTP outre-mer ;

L’activité partielle : 631 M€ pour l’Outre-mer, tous secteurs confondus ;

Le fond de solidarité : 61 M€ pour le secteur du BTP outre-mer ;

Des reports d’échéances fiscales : 2 M€ pour le secteur du BTP outre-mer ;

Des reports de cotisations sociales.

Ces aides, mais aussi les protocoles progressivement mis en place pour permettre la reprise de l’activité dans le respect des mesures barrières, ont permis au secteur de traverser la crise.

Depuis un an, France Relance apporte un soutien complémentaire et tout aussi massif à la reprise durable du BTP.

Un soutien direct via la fiscalité et l’emploi

Comme celles des autres secteurs, les entreprises de la construction bénéficient directement de la baisse des impôts de production (267 M€ pour l’Outre-mer en 2021‑2022, tous secteurs confondus) et des mesures de France Relance pour l’emploi : contrats aidés pour les jeunes de moins de 26 ans (5 106 CIE « Jeunes » ouverts pour l’Outre-mer), prime exceptionnelle pour l’apprentissage (13 565 primes versées à ce jour outre-mer), aide à l’embauche des jeunes (5 157 aides versées à ce jour outre-mer), formation professionnelle.

Un soutien indirect via la commande publique et privée

Une part importante du plan de relance de l’Etat en Outre-mer est consacrée à la rénovation énergétique des bâtiments, qu’il s’agisse des bâtiments de l’Etat (155 M€) ou des collectivités (51 M€), des logements sociaux et centres d’hébergement (19 M€) ou des logements des particuliers avec MaPrimRénov (23 M€).

France Relance s’attaque également à la question foncière qui trop souvent bloque les projets de construction ultramarins : le fonds friches, qui permet de recycler du foncier en finançant les équipements publics des collectivités qui densifient, est ainsi très adapté aux caractéristiques des territoires insulaires (9 M€ pour l’Outre-mer).

La dynamique de France Relance s’inscrit donc complètement dans la logique du plan logement outre-mer 2019-2022, qui consiste à fluidifier l’action de tous les acteurs de la filière et de créer ainsi davantage d’opportunités pour le secteur du BTP. Les crédits relance relatifs aux logements sociaux et centres d’hébergement participent d’ailleurs à l’augmentation très conséquente des moyens accordés par le Gouvernement à la politique du logement en outre-mer, de 200 M€ en 2020 à 250 M€ en 2021.

Toujours en ce qui concerne la rénovation des bâtiments, en Guadeloupe et en Martinique, le Plan Séisme Antilles, qui vise à la mise aux normes parasismiques des hôpitaux et bâtiments de l’Etat, est financé par France Relance à hauteur de 50 M€.

À cela s’ajoutent les investissements dans les projets d’infrastructures, porteurs d’opportunités nombreuses pour les entreprises de travaux publics. France Relance investit ainsi en Outre-mer dans le développement des réseaux d’eau et d’assainissement (50 M€), des réseaux routiers (50 M€) et de la mobilité du quotidien (34 M€) ainsi que dans la transition écologique des ports (21 M€). Les investissements des collectivités dans les infrastructures sont également soutenus via une dotation de soutien aux investissements locaux (DSIL) exceptionnelle qui totalise 34 M€ pour les collectivités ultramarines.