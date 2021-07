Webinaire de lancement du club Outre-mer d’Aides-territoires

L’objectif de ce club Outre-Mer est de porter la plateforme à la connaissance de ses bénéficiaires, d’en faciliter l’appropriation et l’utilisation, de l’enrichir de nouvelles contributions des porteurs d’aides ultramarins, mais également de favoriser le dialogue pair à pair entre porteurs de projets, afin de partager autour de la problématique des aides. Aides-Territoires proposera une animation et une communication spécifique dans le cadre de ce club via des newsletters dédiées ou encore des webinaires autour de thématiques transversales à destination des acteurs locaux.

Aides-territoires est une plateforme numérique d’Etat conçue pour permettre aux collectivités et à leurs partenaires d’accéder simplement aux aides financières et en ingénierie disponibles pour accompagner leurs projets sur un territoire, et/ou une ou plusieurs thématiques. Aides-territoires a d’ores et déjà mis à disposition de chaque Secrétariat Général aux Affaires Régionales (SGAR) une page dédiée dans laquelle sont recensés l'ensemble des appels à projets prévus dans le cadre de France Relance avec les contacts locaux adéquats. Elle est amenée à évoluer en fonction de l’actualité et des besoins identifiés localement par les bénéficiaires et les porteurs de ces aides.

Afin d’officialiser le lancement de ce club Outre-Mer, un premier webinaire sur le thème "Le plan de relance, une opportunité pour améliorer la gestion des réseaux d'eau & et le traitement des déchets dans les Outre-Mer " se tiendra le:

Vendredi 9 juillet 2021 de 14h à 16h (heure de la métropole) sur Zoom

L’ordre du jour sera le suivant :