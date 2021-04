Vaccination : ouverture de la campagne à l’ensemble de la population de Saint-Barthélemy

Afin d’accélérer le rythme, Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, et Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, ont décidé l’envoi de doses supplémentaires par rapport aux volumes initialement prévus la semaine du 22 mars, cette augmentation a été confirmée lors des derniers approvisionnements le 29 mars.

3 500 doses supplémentaires par territoire, à La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe et à Mayotte

La Réunion bénéficiera d’un second réassort de 5 850 doses la semaine du 5 avril.

6 000 doses supplémentaires par territoire, en Nouvelle-Calédonie, en Guyane et en Polynésie française

Par ailleurs, face à l’augmentation du nombre de cas Covid-19 à Saint-Barthélemy (9 800 habitants), l’ARS et la préfecture de Saint-Martin et Saint-Barthélemy prévoient une vaccination grand public à partir du 19 avril 2021.

Une campagne de vaccination générale de la population a déjà débuté sur les îles de Wallis et Futuna et Saint-Pierre et Miquelon, territoires de moins de 20 000 habitants sur lesquels une campagne de vaccination de l’ensemble de la population porte des effets immédiats.