Une exposition au MOM et un timbre « taaf » à l’occasion de la 43e RCTA À PARIS

Le ministère des Outre-mer propose une exposition sur le parcours de Dumont d’Urville et la découverte de l’Antarctique par les Français. Cette exposition préparée avec la Préfecture des TAAF, administration supérieure des Terres australes et antarctiques françaises permettra aux passants du boulevard des Invalides d’en apprendre un peu plus sur l’histoire du territoire le plus austral de la République ; et sur l’histoire de celles et ceux qui font avancer la recherche et préservent la biodiversité de ces terres qui ont encore de nombreux secrets à révéler.

Organisée par la France, la 43e Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique (RCTA) se tiendra du 14 au 24 juin 2021 à Paris. En résonance avec cet évènement international, une exposition documentaire en 11 panneaux grand format, réalisée par les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), est accueillie par le ministère des Outre-mer. Illustrée de documents d’archives et de photographies, l’exposition sera présentée sur la façade du ministère (27, rue Oudinot - 75007 Paris) du 8 au 30 juin 2021.

Selon une trame chronologique, l’exposition prend son point de départ dans la recherche du continent austral, cette Terra australis incognita que de nombreux explorateurs européens ont recherché pendant des siècles. C’est notamment lors de cette quête que les archipels Crozet et Kerguelen furent découverts.

Puis le visiteur suit dans leurs pérégrinations les figures françaises de l’exploration en Antarctique, Jules Dumont d’Urville, Jean-Baptiste Charcot, et leurs extraordinaires moissons scientifiques. Mais aussi les pionniers des premières bases en terre Adélie, leurs actes héroïques pour rendre possible la participation de la France à l’Année géophysique internationale (AGI), et les défis humains que tous relèvent dans un environnement glacé particulièrement hostile.

Enfin le visiteur pourra (re)découvrir les activités françaises aujourd'hui en Antarctique, continent dévolu à la paix et à la science.