Un accompagnement fort du Gouvernement au service de l’attractivité du territoire, des étudiants et de la communauté de l’enseignement supérieur et de la recherche à Mayotte

Paris, le 18 novembre 2021 | Lors de son déplacement à Mayotte le jeudi 18 novembre, la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Frédérique Vidal, s’est notamment rendue au Centre Universitaire de Formation et de Recherche (CUFR) où elle a annoncé plusieurs évolutions majeures pour la communauté de l’enseignement supérieur et de la recherche sur le territoire avec l’évolution institutionnelle du centre universitaire et la création à venir d’une antenne du CROUS. La ministre a également signé le nouveau contrat d’établissement 2020 – 2025.