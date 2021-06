Thierry Suquet nommé Préfet de Mayotte, délégué du Gouvernement | Communiqué de presse

Thierry Suquet était depuis 2020, Préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône. Thierry Suquet est né le 10 avril 1960 à Constantine (Algérie). Il est titulaire du diplôme d'études supérieures d'administration municipale, du diplôme d'études supérieures spécialisées de gestion des collectivités territoriales et diplômé de l'ENA plus tard dans sa carrière (1996-1998 : promotion « Valmy »). Il a été entre autre secrétaire général de la mairie d'Ollainville ; directeur adjoint de l'office public d'habitation à loyer modéré (OPHLM) de Montereau-Fault-Yonne, directeur de l'antenne sud du comité de développement économique de l'Essonne, chef du bureau de la fiscalité locale à la direction générale des collectivités locales, sous-préfet de Lannion, secrétaire général de la préfecture de la Gironde.

Thierry Suquet aura comme feuille de route de poursuivre le processus mis en place dans le cadre du projet de « Loi Mayotte », la poursuite de la lutte contre l’immigration illégale, la protection des mahoraises et des mahorais, et ainsi accompagner les prochaines étapes du développement du plus jeune département Français.

Sébastien Lecornu salue le travail effectué par Jean-François Colombet, depuis juillet 2019, notamment dans la lutte contre l’immigration illégale, les habitats insalubres, plus récemment lors des consultations citoyennes mises en place pour l’élaboration de la « Loi Mayotte » mais aussi pour sa gestion de la crise sanitaire.