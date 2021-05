Session d'échanges et de travail autour de l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie | Note aux Rédactions

Déroulé :

Jeudi 27 mai 2021

9h30 : restitution des travaux de l’Etat sur les implications du « oui » et du « non » : droit international

Hôtel de Montmorin – Ministère des Outre-mer

Tour d’images de l’accueil des délégations dans la cour

11h15 : restitution des travaux de l’Etat sur les implications du « oui » et du « non » : droit interne

15h00 : restitution des travaux de l’Etat sur les implications du « oui » et du « non » : monnaie, accords commerciaux, nickel

17h00 : restitution des travaux de l’Etat sur les implications du « oui » et du « non » : finances publiques

Vendredi 28 mai 2021

9h30 : implications de la fin de l’accord de Nouméa pour les territoires français du Pacifique

11h00 : restitution des travaux de l’Etat sur les implications du « oui » et du « non » : éducation, santé, transports

14h30 : restitution des travaux de l’Etat sur les implications du « oui » et du « non » : sécurité et justice

Lundi 31 mai 2021

08h00-17h00 : réunions bilatérales avec M. Sébastien Lecornu, Ministre des Outre-mer

Mardi 1 juin 2021

09h00 : échanges politiques et conclusion des travaux : plus de détails à venir