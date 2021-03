Sébastien Lecornu salue la mémoire de Stéphan Phinéra-Horth

Conseiller municipal, conseiller général dans son canton nord-ouest de Cayenne, avant d’être vice-président puis président du conseil général, c’était un homme engagé au service de son territoire, engagé à travers ses mandats électifs, mais également à travers les fonctions qu’il occupa à la tête de la Fédération de l’Education Nationale et du Syndicat National des Instituteurs.

L’éducation était sa vocation. Il a eu à cœur, tout au long de son parcours, de vouloir instruire les nouvelles générations, quels que soient leur origine, leur milieu social et surtout, leur situation géographique. Il croyait avant tout à la transmission des savoirs et à l’ascenseur républicain.

Le ministre des Outre-mer adresse ses plus chaleureuses condoléances à sa famille et ses proches, et singulièrement à Marie-Laure Phinéra-Horth, sénatrice de Guyane.