Sébastien LECORNU, Olivier VERAN et Frédérique VIDAL s’engagent à présenter d’ici 6 mois un plan opérationnel santé Guyane à 5 ans avec l’objectif de créer un CHU à l’horizon 2025

Sur la base des 39 recommandations formulées par cette mission annoncée le 29 juillet dernier, et composée des inspections générales de l’administration, des affaires sociales, et de l’éducation, du sport et de la recherche, les ministres se sont engagés à élaborer d’ici 6 mois un plan opérationnel santé Guyane à 5 ans, qui devrait permettre de réunir les prérequis à la création d’un Centre hospitalier universitaire en Guyane d’ici 2025. Pour autant, conscients de l’importance d’engager rapidement des actions sans attendre que ce plan soit finalisé, les ministres ont annoncé des premières mesures concrètes.

L’offre de soins en Guyane, et notamment l’offre de soins spécialisés, va être améliorée avec :

le doublement des capacités d’hospitalisation en soins critiques d’ici 2024 ;

la transformation d’ici 2022 de 3 Centres délocalisés de prévention santé (CDPS), maillons essentiels du soin ambulatoire en Guyane, en hôpitaux de proximité aménagés à Maripasoula, Grand Santi et Saint-Georges de l’Oyapock ;

le renforcement, dans la perspective du CHU, des filières neurologie et cardiologie, grâce à des conventions avec des CHU de France métropolitaine.

Par ailleurs, la perspective de création du CHU soutiendra les efforts de recrutement et de qualification portés par actuellement par le Groupement hospitalier territorial de Guyane :

dès la rentrée universitaire 2021, des postes de soignants et de chercheurs vont être créés - deux postes de professeurs des universités – praticiens hospitaliers, un poste de professeur associé et un poste de chef de clinique – tandis que le nombre d’étudiants guyanais reçus en filières santé sera augmenté de 16 % ;

dès la rentrée universitaire 2022, les entrées dans les instituts de formation d’aides-soignants seront doublées et les entrées dans les instituts de formation de soins infirmiers augmenteront de 20 %.

En complément, en matière de recherche universitaire :

une plateforme fédérant les acteurs impliqués dans la recherche sur les maladies infectieuses émergentes ou ré-émergentes va être lancée. Elle sera le bras armé en Guyane de la Stratégie nationale d’accélération du 4ème plan d’investissement d’avenir Maladies Infectieuses Emergentes (MIE) – Menaces Nucléaires Radiologiques Biologiques et Chimiques.

l’amorçage d’une direction de la recherche clinique pour soutenir la recherche en santé par les équipes guyanaises, sera financé à hauteur 350k€ par an pendant 5 ans.



***

Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer : « Ce rapport nous offre désormais une méthode précise pour aboutir à la création d’un CHU d’ici 2025, et surtout, pour renforcer sans attendre l’offre de soins pour les Guyanaises et les Guyanais. Je souhaite que ses recommandations soient étudiées avec les collectivités et les professionnels de santé, afin d’élaborer ensemble un plan santé Guyane 2025, qui puisse constituer une véritable opportunité de développement de son attractivité et de valorisation du potentiel du territoire. »

Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé : « Le plan santé Guyane 2025 nous amènera jusqu’à la constitution du CHU de Guyane et j’en suis heureux. Sans attendre, nous allons renforcer les centres délocalisés de prévention santé (CDPS), en faire des piliers du CHU qui permettront de mieux prendre en charge toutes les populations, notamment les mères et les enfants ; nous allons renforcer les soins critiques en Guyane pour permettre de développer en priorité une prise en charge des infarctus et des AVC. Les Guyanais doivent bénéficier de soins spécialisés de qualité en Guyane, chez eux. »

Frédéric Vidal, ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation : « La Guyane présente un potentiel extraordinaire pour y développer une formation et une recherche de haut-niveau sur la santé, l’écologie de la santé et la connaissance des écosystèmes. La création d’une plateforme fédérant les acteurs impliqués dans la recherche sur les maladies infectieuses émergentes ou réémergentes y constitue une véritable opportunité pour la recherche sur ce sujet dont l’actualité nous rappelle chaque jour l’importance. Nous allons bâtir une feuille de route ambitieuse pour y parvenir »

***

La création de Centre hospitalier universitaire en Guyane, dont le principe avait été acté par l’Etat en avril 2017, reposera désormais sur un outil de planification concret, qui s’articule autour des différents prérequis : amélioration de l’offre de soins, renforcement de l’attractivité du territoire en matière de formation, développement de la recherche en santé, en priorité dans le domaine des maladies tropicales et émergentes.

Apportant un réel bénéfice à la santé de la population guyanaise, ce plan santé Guyane 2025 sera élaboré en association étroite avec les collectivités territoriales, les professionnels de santé et le monde universitaire.

II sera mis en œuvre sous l’égide d’un comité local réunissant les autorités publiques, Etat et collectivités territoriales, piloté par une ARS notablement renforcée, en associant l’université et l’ensemble des représentants des professionnels, et appuyé par une mission nationale interministérielle, en associant l’université et l’ensemble des représentants des professionnels.

Il sera financé dans le cadre de l’enveloppe de 138M€ accordée à la Guyane dans le cadre du Ségur de la Santé et pourra également bénéficier des actions financées par l’accord de relance signé le 15 mars 2021 entre l’Etat et la Collectivité territoriale de Guyane.

Un directeur de projet, qui coordonnera la mise en œuvre de ce plan, sera nommé auprès de la directrice générale de l’Agence régionale de santé de Guyane, d’ici les prochaines semaines.