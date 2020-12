Sébastien Lecornu et Olivier Véran annoncent des adaptations des mesures de confinement pour la Martinique et une clause spécifique de revoyure d’ici à 15 jours

Depuis le 1er novembre dernier, afin de lutter contre la propagation du virus Covid-19, la Martinique, comme l’Hexagone, est placée dans une situation de confinement qui permet de réduire à leur plus strict minimum les contacts et déplacements.

Cette mesure de confinement s’est révélée efficace. Au 20 novembre 2020, le taux d’incidence en Martinique est à 58,54 cas pour 100 000 habitants, tout comme le taux de positivité qui atteint 8,38 %. 57,7 % des lits en réanimation sont occupés par des patients positifs à la Covid-19.

Néanmoins, la circulation du virus reste encore active en Martinique. A titre de comparaison, le 13 mai 2020, au moment de la sortie du premier confinement, les indicateurs se situaient à un niveau largement moins élevé avec un taux d’incidence à 1,11 / 100 000 habitants et un taux de positivité de 4,71 %

Conformément à l’allocution du président de la République ce jour, les mesures prises dans chacun des territoires ultramarins doivent suivre l’évolution de l’épidémie au niveau local et ne pas dépendre de la situation épidémique hexagonale.

Les mesures annoncées par le Président de la République feront donc l’objet d’une adaptation en Martinique :

« Depuis le début de la deuxième vague de l’épidémie, nous veillons à bien différencier les mesures que nous prenons en Outre-mer par rapport à celles en vigueur dans l’Hexagone afin de tenir compte des spécificités des territoires ultramarins. Si la Martinique reste confinée en raison d’une circulation du virus qui reste active, nous avons décidé, avec le président de la République et le Premier ministre, de permettre aux petits commerces et aux cultes d’être à nouveau accessibles plus vite que sur le reste du territoire national. De même, dans 15 jours, en fonction des indicateurs sanitaires, nous déciderons si nous pouvons supprimer les restrictions de circulation et nous ré-examinerons la réouverture des bars et des restaurants »