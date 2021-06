Sébastien Lecornu et Olivier Dussopt annoncent un soutien financier exceptionnel à la Nouvelle-Calédonie | Communiqué de presse

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, compétent en matière sanitaire, applique un protocole sanitaire strict à l'arrivée en Nouvelle-Calédonie. Il prévoit notamment une quarantaine hôtelière obligatoire de 14 jours pour tous les arrivants. Cette quarantaine peut être abaissée à 7 jours pour les passagers vaccinés, immunisés et non-contagieux. Cette quarantaine a généré pour la collectivité en 2020 et 2021 des dépenses extraordinaires, que l’Etat prendra à sa charge.

Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer : “Cette aide constitue une nouvelle manifestation de la solidarité nationale à destination des Calédoniennes et des Calédoniens. Même si cela ne relève pas de ses compétences, l’Etat a voulu apporter son soutien à la Nouvelle-Calédonie pour l’aider à faire face à la pandémie et ses conséquences sanitaires, sociales et économiques. Cela passe par cette aide exceptionnelle, mais aussi par la livraison régulière de vaccins pour protéger la population.”