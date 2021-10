Sébastien Lecornu et Emmanuelle Wargon annoncent de nouvelles mesures pour renforcer la mise en œuvre de la politique logement en outre-mer

Les ministres demandent aux préfets d’aller plus loin dans la territorialisation de la politique du logement en outre-mer, notamment en fixant en concertation avec les élus locaux des objectifs infra-départementaux de développement de l’offre de logement, notamment de logements sociaux.

Ainsi le plan logement outre-mer sera territorialisé, de façon plus fine qu’actuellement, à l’échelon infradépartemental pour gagner en efficacité. Il permettra entre autres de poser les bases des contrats de la relance de la construction annoncés par le Premier ministre. Ces contrats permettent aux collectivités qui atteignent les objectifs de construction de logement qui y sont fixés de recevoir une aide financière, qui pourra par exemple bénéficier à la création des équipements et espaces publics rendus nécessaires par la densification induite.

Sébastien Lecornu : « L’Etat et les collectivités territoriales doivent travailler main dans la main pour atteindre une capacité à produire des logements, notamment sociaux, satisfaisante. Un dialogue franc et confiant entre les deux parties permettra de dégager une vision pluriannuelle sur l’offre de logement en Outre-mer, comme j’ai eu l’occasion de l’exposer au parlement à l’occasion du printemps de l’évaluation des politiques publiques ».

Emmanuelle Wargon : « La relance de la construction de logements, pour répondre aux besoins, repose sur la bonne volonté de tous. Les contrats de relance du logement permettront de se fixer des objectifs, cohérents avec ceux inscrits dans le PLOM, et l'Etat apportera des financements aux collectivités qui auront atteint leurs objectifs. Par ailleurs, cette aide pourra être complétée avec les mesures récemment annoncées pour favoriser le développement du logement social et intermédiaire et qui seront examinées dans le projet de loi de finances pour 2022 »