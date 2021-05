Sébastien Lecornu et Bérangère Abba annoncent la création de la réserve naturelle nationale des forêts de Mayotte et un vaste plan de reboisement

Lors du One Planet Summit du 11 janvier dernier, le Président de la République a réaffirmé l’engagement de la France à atteindre l’objectif de 30% d’aires protégées sur son territoire, d’ici à 2022, dont un tiers sous protection forte.



Le décret de création de cette réserve vient d’être publié ce 4 mai 2021. La réserve naturelle nationale des forêts de Mayotte couvrira 2801 hectares de forêt relevant du régime forestier répartis sur 6 massifs difficiles d’accès soit 7,5 % du territoire terrestre de Mayotte et 51 % des forêts domaniales et départementales. L’enjeu principal est la protection des îlots naturels des forêts sur les monts et crêtes de Mayotte, afin de maintenir ces dernières reliques de forêts dites « naturelles » et restaurer la fonctionnalité des forêts secondaires limitrophes. Le classement du massif en réserve naturelle nationale contribue ainsi pleinement à la préservation du capital écologique exceptionnel de ces forêts, mais également à la protection de la faune terrestre, comme par exemple les roussettes, des chauves-souris insectivores ou le lémurien brun.

Par ailleurs, un ambitieux plan de reboisement des bassins versants de Mayotte par le Conseil départemental de Mayotte et l’Office national des forêts est engagé en commençant par 150 ha d’ici 2023, permettant d’économiser près de 700 000 m3 d’eau dans les rivières en saison sèche. Ce plan sera complémentaire à la création de la réserve naturelle des forêts des monts et crêtes de Mayotte, qui offrira des moyens pour la lutte contre la déforestation. Ce projet est rendu possible grâce au fonds européens mobilisés par les acteurs dans le cadre du programme européen FEADER.

Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer « Je me félicite de l’engagement du conseil départemental de Mayotte, et en particulier de son président Soibahadine Ibrahim Ramadani et de sa vice-présidente Raïssa Anddhum, pour la protection des forêts mahoraises, aux côtés de l’Etat et de l’Office national des forêts. Lutter contre la déforestation et reboiser Mayotte, c’est à la fois défendre un joyau mondial de la biodiversité et améliorer la vie quotidienne des mahorais en préservant les ressources en eau et limitant les inondations. »

« Les consultations que je mène dans chaque territoire pour l’élaboration de notre stratégie nationale pour la biodiversité ont été l’occasion d’échanger avec les membres du Comité de l’Eau et de la Biodiversité de Mayotte, présidée par Mu'uminat Cheick-Ahmed, sur les enjeux croisés de protection des forêts et d’approvisionnement en eau de qualité. Avec la création de la réserve naturelle des forêts de Mayotte, nous protégeons la forêt et tout ce qu’elle nous apporte. Cette création s’accompagnera de moyens spécifiques pour garantir la protection et la bonne gestion de ce patrimoine écologique exceptionnel face aux pressions importantes que subissent ces milieux. » se réjouit Bérangère Abba, secrétaire d’État chargée de la Biodiversité.

Retrouvez le décret en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043473720