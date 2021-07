Sébastien Lecornu confie à Babette de Rozières une mission visant à promouvoir les patrimoines culinaires des Outre-mer

Cette mission, qui prendra fin au plus tard le 31 janvier 2022, est une première : elle permettra de dresser un état des lieux, jamais réalisé jusqu’à présent, de toutes les cuisines des Outre-mer et de mettre le patrimoine culturel ultramarin à l’honneur. Elle aboutira à des propositions concrètes pour la constitution d’un fonds documentaire, ainsi que la promotion et la protection des cultures culinaires ultramarines.

Babette de Rozières, cheffe de cuisine, animatrice d’émissions de cuisine à la télévision, fondatrice du salon de la gastronomie des Outre-mer, défend depuis de nombreuses années la promotion des richesses culinaires des territoires des Outre-mer. Elle a consacré sa vie, au travers de différentes manifestations culinaires, à la valorisation des acteurs de la filière agroalimentaire ultramarine. Babette de Rozières s’emploie ainsi activement à mettre en place au niveau national comme au niveau local un dispositif pérenne au service de toutes les cultures gastronomiques des 9 territoires des Outre-mer.

Sébastien Lecornu : « Notre gastronomie fait incontestablement partie de l’art d’être Français. Les cultures culinaires ultramarines y contribuent fortement, mais souffrent d’un déficit de valorisation. Pour cette raison, j’ai décidé de confier cette mission à Babette de Rozières dont le talent n’est plus à prouver. Je sais qu’elle saura mettre sa créativité au service de ce patrimoine qu’elle a toujours honoré par sa cuisine ».