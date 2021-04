Sébastien Lecornu annonce le soutien financier du ministère des Outre-mer à 3 projets locaux à Saint-Martin et Saint-Barthélemy pour plus de 4 millions d’euros

Dans ces deux îles, le ministre a souhaité apporter le soutien du Gouvernement à des projets essentiels en termes de protection des populations face aux risques climatiques et de gestion des réseaux d’eau et d’assainissement. Ces subventions s’inscrivent dans la continuité des investissements de l’État réalisés pour la reconstruction d’infrastructures résilientes, plus sûres, après le passage de l’ouragan Irma en 2017.

Ensemble des projets soutenus par le ministère des Outre-mer à Saint-Martin (3 600 000 €) :

Réhabilitation d’une médiathèque en abri anticyclonique. La médiathèque de Concordia, fortement endommagée par le cyclone Irma, ne peut actuellement pas accueillir de public. Le projet vise à aménager les locaux afin de permettre sa réouverture et son utilisation comme abri de survie au profit de 600 riverains qui y trouveront des sanitaires et une section médicalisée.

Subvention FEI de 3 000 000 € (soit 52,63% du coût total du projet)

Optimisation du bassin de collecte des eaux usées du Quartier d’Orléans visant à améliorer le fonctionnement hydraulique du réseau d’assainissement afin d’améliorer le cadre de vie des 300 riverains des zones de déversement des eaux usées et limiter leur exposition aux pollutions qui en émanent.

Subvention FEI de 600 000 € (soit 38% du coût total du projet)

Projet soutenu par le ministère des Outre-mer à Saint-Barthélemy (500 000 €) :

Extension et remplacement du réseau d’eau potable et d’eaux usées de l’île pour apporter un système plus efficace et plus sûr aux habitants et aux touristes.

Subvention FEI de 500 000 € (soit 48% du coût total du projet)