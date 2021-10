Sébastien Lecornu annonce le soutien financier du ministère des Outre-mer à 3 projets locaux en Martinique pour 3,5 millions d’euros

Programme 2021-2023 de réhabilitation du réseau d’assainissement et renforcement des réseaux de distribution d’eau potable des points hauts de Saint-Esprit et Vauclin . Subvention FEI de 1 550 000 € (soit 23% du coût total du projet)

Reprise et modernisation du réseau d’assainissement de Tartane, modernisation et optimisation de l’interconnexion entre l’usine de Vivé, le réseau de Cap Nord et celui de la CAESM au Galion.