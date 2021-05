Sébastien Lecornu annonce le soutien financier du ministère des Outre-mer à 11 projets en Guadeloupe pour près de 7 millions d’euros

Le ministre a souhaité plus particulièrement apporter le soutien du Gouvernement à des projets tournés vers la réhabilitation des réseaux d’eau et d’assainissement et de protection des populations face au risque sismique dans le cadre du Plan Séisme Antilles.

Ensemble des projets soutenus par le ministère des Outre-mer en Guadeloupe :

Eau et assainissement

Réhabilitation des réseaux et branchements sur le territoire de la Guadeloupe. Cette opération s’inscrit dans la stratégie de rétablissement du service d’eau potable à l’échelle du territoire guadeloupéen.

Subvention FEI de 1 025 325 € (soit 70% du coût total du projet)

Réhabilitation de la station de pompage de l’espérance à Morne-à-l’Eau qui assure l’alimentation de l’usine de traitement de Deshauteurs alimentant 3 communes parmi les plus peuplées et les plus touristiques de Guadeloupe.

Subvention FEI de 379 750 € (soit 70% du coût total du projet)

Réhabilitation d’un ouvrage hydraulique double au lieu-dit Fond Sarail à Baie-Mahault, ce projet permettra de pallier au sous-dimensionnement de l’ouvrage hydraulique existant engendrant des crues en moyenne tous les deux ans dans le quartier limitrophe.

Subvention FEI de 390 000 € (soit 50% du coût total du projet)

Remplacements de compteurs d’eau bloqués ou illisibles par la communauté d’agglomération de Grand Sud Caraïbes. L’acquisition de 3 000 compteurs à destination des usagers et le changement des compteurs défectueux permettra l'amélioration du service rendu aux usagers.

Subvention FEI de 1 050 006 € (soit 70% du coût total du projet)

Parasismique

Réhabilitation et confortement du groupe scolaire de Bragelone à Baie-Mahault afin de le mettre aux normes parasismiques. Le groupe scolaire est composé de 3 classes de maternelles et de 5 classes élémentaires, au total ce sont 172 élèves qui seront mis en sécurité.

Subvention FEI de 1 032 000 € (soit 60% du coût total du projet)

Reconstruction groupe scolaire Narayanan, en lien avec le Plan Séisme Antilles, ce projet permet la reconstruction du groupe scolaire aux normes antisismiques.

Subvention FEI de 300 000 € (soit 10% du coût total du projet)

Dispositif de suivi des mouvements de terrain de la commune de Petit-Bourg ce projet permettra d’améliorer la connaissance de l’aléa mouvement de terrain avec une cinétique lente dans le quartier de Pointe-à-Bacchus.

Subvention FEI de 31 000 € (soit 20% du coût total du projet)

Cadre de vie

Travaux d’aménagement du parc paysager de la commune de Petit-Canal afin de réaliser un parking, modifier l’entrée du parc et les allées ainsi que l’accessibilité de l’ensemble du parc aux personnes à mobilité réduite.

Subvention FEI de 882 920 € (soit 80% du coût total du projet)

Aménagement de la zone portuaire de Port-Louis en réalisant des voiries de desserte qui permettront aux activités économiques de s’installer.

Subvention FEI de 763 000 € (soit 70% du coût total du projet)

Réalisation et aménagement du village d’activités de Vermont dans la ville de Petit-Canal, l’aide permettra d’aménager la voie d’accès au village d’activités de 32 hectares.

Subvention FEI de 300 335 € (soit 10% du coût total du projet)

Réhabilitation et aménagement du cimetière du bourg de Morne-à-l’Eau.

Subvention FEI de 551 489 € (soit 20% du coût total du projet)