S. Lecornu annonce le soutien financier du ministère des Outre-mer aux communes signataires d'un COROM pour diminuer leurs dettes envers les fournisseurs locaux

Cette enveloppe sera consacrée à la résorption de leurs dettes envers leurs fournisseurs, souvent des petites et moyennes entreprises locales.



Ce soutien de l'Etat permettra ainsi de soulager la trésorerie de ces entreprises, et d'aider au redressement financier des communes. C'est environ 5000 factures qui pourront ainsi être réglées.



Dans le cadre du contrat COROM, les communes signataires s'engagent à redresser leur situation financière, par la fiabilisation des comptes et la maîtrise de leurs dépenses de fonctionnement. Ces engagements font l'objet d'un suivi par les services de l'Etat et leur respect conditionne la poursuite de l'accompagnement technique et financier.

Pour rappel, les communes ayant signé un contrat COROM en 2021 sont :