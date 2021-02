Publication hebdomadaire de la vaccination en Outre-mer

Le ministère des Solidarités et la Santé, avec le relais des Agences Régionales de Santé localement, assurent un approvisionnement régulier des territoires ultramarins en vaccins. Pour autant, le taux d’utilisation des doses reste encore bas avec une moyenne de 31,4%, oscillant entre 20 % en Nouvelle-Calédonie et 51,7 % à La Réunion.

Les publics prioritaires (+ de 50 ans avec facteurs de comorbidités et personnels soignants) à qui la vaccination est ouverte, ne se sont à ce stade pas déplacés e nombre dans les centres de vaccination mis en place dans les départements et régions d’Outre-mer, par les préfectures et les ARS, en lien avec les élus locaux.

Des campagnes de communication ont été mises en place pour les inciter à se faire vacciner et renforcer l’adhésion à la vaccination contre la Covid-19.

Enfin, une réflexion est en cours pour étudier la pertinence adapter la stratégie de vaccination aux réalités locales (moins de personnes âgées mais davantage de personnes atteintes de facteurs de comorbidités), a l’instar de ce qui se passe en Guyane.

En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, des stocks importants de doses de vaccin ont été livrés aux gouvernements locaux qui ont la compétence pour organiser la vaccination de la population.