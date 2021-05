Pour une meilleure protection des Outre-mer, Sébastien Lecornu et Olivier Véran élargissent la cible de la stratégie de vaccination dans plusieurs territoires

Paris, le 30 avril 2021 - Depuis le mois de janvier, la campagne de vaccination se poursuit sans interruption partout en France, et notamment en Outre-mer. Afin de favoriser une large couverture vaccinale en Outre-mer, Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, et Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, rendent accessible la vaccination à une cible élargie dans plusieurs territoires.