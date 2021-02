Pour faire face à la progression de l’épidémie et protéger la population, le Gouvernement décide un reconfinement à Mayotte d’au moins trois semaines, à compter du vendredi 5 février 18h | Communiqué de presse

Depuis le 1er février, 3 communes (Bouéni, Pamandzi et Dzaoudzi Labattoir) étaient confinées du fait de l’observation de taux d’incidence particulièrement élevés (500, 800 et 1100 / 100 000 habitants). Afin de limiter la forte circulation du virus, il a été décidé d’étendre le confinement à l’ensemble du territoire mahorais à compter du vendredi 5 février, 18h (heure de Mayotte), pour une durée de trois semaines. Avant la prise de cette décision, le préfet de Mayotte a mené une concertation avec les parlementaires et les élus locaux ainsi que les acteurs socio-économiques.

Cette décision se justifie par une très forte augmentation des hospitalisations des cas COVID ces derniers jours : 77 patients sont actuellement hospitalisés et 11 patients sont en réanimation. Les patients admis en réanimation sont plus jeunes (entre 45 et 60 ans) et présentent des formes plus graves avec des détresses respiratoires aiguës sévères. Il est fort probable que cette présence de personnes plus jeunes en réanimation s’explique par la présence confirmée des variants 202012/01 (identifié au Royaume-Uni) et 501 (identifié en Afrique du Sud) de la Covid-19.

Dans le cadre de ce confinement, les écoles et établissements scolaires seront fermés, en raison du nombre de cas très importants détectés chez les jeunes, à la différence de l’hexagone et qui s’explique sans doute par la forte circulation du variant 501. La taille très importante des établissements scolaires à Mayotte (plusieurs milliers d’élèves scolarisés par établissement) est un facteur favorisant la circulation du virus sur le territoire.

La réserve sanitaire avec 30 réservistes (médecins, infirmiers, biologiste, manipulateur radiologique) a été mobilisée depuis le 29 janvier. A partir du 6 février, le service de santé des armées avec 30 professionnels permettant de créer 5 nouveaux lits de réanimation sera dépêché sur place. Des évacuations sanitaires de patients en réanimation ont également débuté vers La Réunion.

Afin de soutenir l’économie à Mayotte, l’ensemble des mesures d’urgence économique déjà en vigueur seront prolongées. Le préfet de Mayotte va entamer dès demain des consultations avec les représentants des secteurs économiques afin de définir des mesures complémentaires si besoin. Enfin, pour répondre aux besoins des populations les plus défavorisées, une aide alimentaire exceptionnelle sera dépêchée, de même que des rampes d’eau et bornes fontaines pour faciliter l’accès à l’eau potable. Les élus seront étroitement associés à la déclinaison opérationnelle de l’ensemble du dispositif.

“L’ensemble des services de l’Etat est mobilisé pour faire face à la situation sanitaire inquiétante à Mayotte. Ce confinement est nécessaire pour freiner la circulation du virus et de ses variants. Nous serons aux côtés des Mahoraises et Mahorais pour les soutenir dans cette épreuve : des mesures d’urgence économique seront mises en place, ainsi qu’une aide alimentaire. La solidarité nationale sera au rendez-vous” affirme Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer.

Depuis le 16 janvier, les liaisons maritimes et aériennes internationales depuis et vers Mayotte sont suspendues. Les déplacements vers et depuis l’hexagone et La Réunion sont soumis aux motifs impérieux, au test PCR négatif de moins de 72 heures et au respect d’une septaine.

Concernant la vaccination, 3 510 doses de Pfizer ont été envoyées à ce jour, un approvisionnement hebdomadaire est prévu pour un total de 16 185 doses au 1er mars. A ce jour, 19 % des doses livrées ont été utilisées avec un total de 1 167 personnes vaccinées.