Point sur la situation de l’eau à Mayotte – une feuille de route suivie d’effet

Pour préparer la saison sèche 2021, augmentation urgente de la production d’eau potable de plus de 3000 m3/jour d’ici à décembre 2021

Suivi semestriel du redressement du SMEAM par l’Etat, le département et ses bailleurs publics (Office français de la biodiversité, Agence française de développement, Caisse des dépôts et consignations)

Établissement d’un nouveau contrat de progrès 2021-2023 et d’un plan d’apurement des dettes entre le SMEAM et ses financeurs d’ici octobre 2021

Redressement de la gestion courante du syndicat par l’exécution, déjà engagée, d’un plan de maîtrise et de rationalisation de la dépense (personnels, véhicules…)

Audit financier, comptable et organisationnel complet du syndicat, financé par l’État, d’ici septembre 2021

Accompagnement par l’Etat et le Conseil départemental de la nouvelle équipe du SMEAM dans un plan volontariste de redressement du syndicat

Accompagnement du SMEAM par l’ingénierie de l’Etat pour les travaux d’urgence et les 8 principaux investissements des 5 prochaines années

Poursuite du programme pluriannuel d’investissement pour l’eau potable et l’assainissement du SMEAM en actualisant et précisant ses objectifs d’ici fin 2021 pour l’eau potable et 2022 pour l’assainissement