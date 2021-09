Plan de relance | Sébastien Lecornu renforce l'accès des jeunes ultramarins à la formation et à l'insertion dans l'Hexagone, avec LADOM, Pôle emploi et le SMA

Pour permettre aux jeunes ultramarins d'accéder à l'ensemble des formations et dispositifs d'insertion proposés dans l'Hexagone, et ainsi prendre toute leur part au grand Plan de relance économique, Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer a présidé, lundi 14 septembre 2021, aux signatures de deux partenariats structurants entre LADOM et Pôle emploi et LADOM et le SMA.