Patrice Faure nommé Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie

Il remplace à ce poste Laurent Prevost, nommé lors du même conseil des ministres Préfet de l’Isère.

Patrice Faure était préfet du Morbihan depuis août 2019. Il a été précédemment préfet de la région Guyane entre août 2017 et août 2019. Secrétaire-général de la préfecture d’Ille-et-Vilaine entre juillet 2014 et juillet 2016, il a également occupé différents postes dans l’administration centrale : adjoint au chef du cabinet militaire du ministère de l’Outre-Mer (juillet 2004-mars 2006), chef de cabinet du secrétaire d’Etat chargé de l’outre-mer (mars 2008-février 2009), directeur adjoint du cabinet de la secrétaire générale du ministère de l’intérieur, de l’outre- mer et des collectivités territoriales (février 2009-décembre 2010).

Patrice Faure aura comme feuille de route de poursuivre le dialogue politique entamé en octobre dernier lors du déplacement de Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et qui se poursuivra lors des rencontres à Paris à l’invitation du Premier ministre, du 25 mai au 3 juin.

Sébastien Lecornu salue le travail effectué par Laurent Prevost depuis août 2019, notamment pour l’organisation de la deuxième consultation référendaire en octobre 2020 et pour la gestion du dossier de la reprise de l’usine du Sud.