Nouvelle-Calédonie : réaction de Sébastien Lecornu à la suite des troubles de ce weekend à Nouméa >Communiqué de presse

L’Etat appelle au calme et au respect de l’Etat de droit : chacun doit prendre sa responsabilité pour préserver l’activité sur le site.

Par ailleurs, le Gouvernement prend acte du retrait officiel de l’offre réalisée en avril 2020 par SOFINOR et KOREA ZINC, qui n’avait été transmise à l’État que le 29 octobre et dont les conditions de financement et de mise en œuvre n’avaient jamais été précisées. A la suite de cette décision, seule demeure l’offre portée par PRONY RESSOURCES, entré en négociation exclusive avec le groupe VALE le 5 novembre dernier.

L’heure est désormais à la mobilisation de tous pour assurer que l’emploi des 3000 salariés de l’usine du Sud sera préservé. Plusieurs points doivent encore être discutés pour parvenir à la solution de reprise la plus solide possible, dont l’actionnariat calédonien.

Le sujet du nickel – au-delà de l’usine du Sud - demeure lié à l’avenir de la Nouvelle-Calédonie. Le ministre confirme la proposition de dialogue au nom de l’Etat qu’il a formulée, sur ce sujet, avec les participants au format Lepredour, ce jeudi (9h30 heure de Paris, 19h30 heure de Nouméa). D’autres contacts seront également entrepris.