« Mobilisés contre la haine et les discriminations anti-LGBTI+ en Outre-mer » | APPEL A PROJETS

En complément de l’appel à projets annuel porté par la DILCRAH, placé sous l’égide d’Elisabeth Moreno, ministre déléguée chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Egalité des chances, et dans le cadre du « Plan national d’actions pour l’égalité des droits, contre la haine et les discriminations anti-LGBT+ 2020-2023 », le ministère des Outre-mer lance un appel à projets pour soutenir les associations agissant en faveur des personnes LGBTI+ dans les territoires ultramarins.

Le rapport 2018 de l’Assemblée nationale relatif à la lutte contre les discriminations anti LGBTI+ dans les Outre-mer met en évidence :

Un manque de statistiques officielles en raison d’un tabou relatif à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre est récurrent en Outre-mer depuis un certain nombre d’années, surtout dans les COM. Concernant la transidentité, peu d’informations sont disponibles. Il existe cependant des statuts traditionnels pouvant faire référence à une communauté trans en Polynésie Française, qui semble mal acceptée.

Une influence du contexte culturel régional répressif et des héritages de la colonisation.

D’un point de vue culturel, la virilité et la sexualité reproductive y sont encore très valorisées contrairement à une évolution plus rapide en France métropolitaine ces vingt dernières années. L’honneur familial, l’intimité des liens sociaux enferment la différence en raison de l’insularité des Outre-mer. La religion vient même parfois s’ajouter à l’homophobie et la transphobie « ordinaires », en appelant à la haine.

Le taux de suicide et les comportements à risque sont supérieurs à la moyenne, notamment chez les jeunes. La prise en charge du VIH/sida est inadaptée.

La peur qu’autrui apprenne qu’il est LGBTI+ complique la démarche d’aller vers le dépistage et les soins, de porter plainte auprès de la police-gendarmerie et d’être correctement défendu par la justice, d’accéder au droit de se marier, etc. L’absence de plaintes participe à l’invisibilité statistique des discriminations.