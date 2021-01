Majoration du bonus écologique automobile dans les Outre-mer | Communiqué de presse

Cette mesure s’inscrit dans le cadre des recommandations de la Convention Citoyenne pour le Climat d’augmenter le bonus dans les Outre-mer afin de prendre en compte le prix plus élevé des véhicules dans ces territoires. Celle-ci permet de lutter contre le changement climatique et favoriser la transition énergétique des transports routiers de voyageurs.

En réponse à cette préconisation, un bonus supplémentaire de 1 000 euros sera ainsi accordé pour l’achat ou la location de véhicules neufs aux personnes domiciliées dans les départements et régions d’Outre-mer.

Le montant du bonus écologique dans ces territoires s’élève ainsi à :

« Ce surbonus est un geste fort en faveur de la transition écologique dans les Outre-mer ! Les transports représentent les deux tiers de l’énergie consommée par ces territoires, où, du fait de leur géographie, l’utilisation de la voiture reste majoritaire. Nous devons accompagner chaque citoyen dans une mobilité plus verte et plus durable. C’est le sens de cette mesure qui s’inscrit dans le cadre de France Relance. »