Levée des motifs impérieux entre la Polynésie française et l’Hexagone pour les personnes vaccinées à partir du 9 juin

Les personnes vaccinées devront avoir complété leur schéma vaccinal, c’est-à-dire qu’ils ont reçu, 15 jours avant leur départ, soit la 2ème injection soit l’injection d’un vaccin à dose unique ou parce qu’ils sont dispensés de seconde injection en raison d’une infection récente.

En parallèle des assouplissements des mesures sanitaires dans l’Hexagone, cette mesure s’appuie sur l’analyse de la situation épidémiologique en Polynésie française. Pour autant, elle est réversible et sera adaptée à la circulation du virus, la protection de la population restant une priorité pour le Gouvernement et le Pays.

Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer :

« Lors de mon déplacement en Polynésie française, j’ai insisté sur le nécessaire équilibre à trouver entre reprise économique, notamment dans le secteur du tourisme, et protection sanitaire de nos concitoyens. Je sais l’engagement du Pays pour amplifier la campagne de vaccination. C’est pourquoi, nous avons décidé, après échange avec le président Edouard Fritch, de lever les motifs impérieux entre l’Hexagone et l’archipel, et d’alléger les mesures d’isolement, pour les personnes vaccinées à partir du 9 juin. Nous continuerons de suivre avec attention les indicateurs épidémiologiques pour adapter, si besoin, ce calendrier : soit pour le tenir soit pour le retarder. »