Le ministère des Outre-mer et Action Logement s’engagent en faveur de l’innovation dans l’habitat ultramarin

Dans le cadre du Plan d’Investissement Volontaire Outre-Mer, le ministère des Outre-mer et Action Logement, qui a mobilisé 1,5 milliards d’euros dans ce cadre, ont retenu 26 projets d’innovation portés par des acteurs du logement qui sont liés à l’innovation technique, servicielle, sociale ou environnementale. L’objectif partagé par les porteurs de projet est de financer et de déployer des solutions intégrées aux politiques territoriales de l’habitat en Outre-Mer. Cette initiative s’inscrit dans le cadre plus large du Plan Logement Outre-Mer, présenté en 2019 par le ministère des Outre-Mer, qui intègre, parmi les 77 mesures concrètes, des interventions au profit du logement ultramarin.

Le Comité Innovation Outre-mer, composé de 5 représentants des Comités Territoriaux d’Action Logement et de 5 représentants de l’État en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et à La Réunion, a sélectionné au cours de deux sessions, le 31 mars et le 7 juillet derniers, 26 projets destinés à soutenir l’innovation. Portées par des acteurs publics ou associatifs, par des bailleurs sociaux ou des personnes morales de droit privé, ces initiatives mobilisant à ce jour 12,3 millions d’euros visent à mettre en œuvre les objectifs du Plan d’Investissement Volontaire Outre-mer d’Action Logement qui porte sur :

• La revitalisation des centres-villes et l’accroissement de l’offre locative ;

• Le développement de l’accession sociale à la propriété ;

• Le logement des jeunes actifs ;

• La création de structures collectives d’hébergement ;

• La lutte contre l’habitat indigne.

La dimension innovante des projets retenus s’exprime dans trois domaines :

• Technique et environnemental : usage de nouveaux matériaux, développement de systèmes d’économie d’énergie et de démarches d’économie circulaire.

• Serviciel : adaptation des services aux spécificités locales et développement du numérique dans l’habitat.

• Social : accompagnement vers l’emploi et soutien à la formation des jeunes, structuration de nouvelles filières de production et encouragement à la participation citoyenne.

La déclinaison opérationnelle des projets lauréats se poursuivra jusqu’en 2023, en lien étroit avec les services de l’État et les acteurs économiques et sociaux locaux.

Au 10 juillet 2021, ce sont 9 projets à la Réunion, 4 projets en Guadeloupe, 4 projets en Martinique, 4 projets à Mayotte et 3 projets en Guyane, qui ont été sélectionnés et seront financés par Action Logement, en plus d’un projet commun à Mayotte et la Guyane et d’un projet commun aux 5 territoires.

Guadeloupe

PROJET PORTEUR PROJET INNOVATION Accompagner les pratiques visant à soutenir l’autonomisation des publics et l’estime de soi - Ligne écoute 24h/24h Association Amalgame Humanis Sociale Soutenir la filière du BTP dans l’appropriation des normes parasismiques : (guides, logiciel et formations). Auto entrepreneur président AFPS Servicielle et technique Accompagner l’insertion sociale et professionnelle des jeunes guadeloupéens - méthode innovante recherche emploi Jeunesse Outre-Mer Guadeloupe Sociale Énergie verte à hydrogène dans le logement social - Opération pilote de 48 logements sociaux à Baie-Mahault NST / SIG / GO DUPUY Technique, servicielleet environnementale

Guyane

PROJET PORTEUR PROJET INNOVATION Soutenir le développement de solutions en faveur de l’habitat spontané - Maripasoula Les Compagnons bâtisseurs Création d’une microfoncière en faveur de la revitalisation des centres-bourgs et d’opérations en dents creuses EPFAG et Action Logement Immobilier Sociale Favoriser la participation des locataires dans la gestion de la vie de quartier par leur insertion sociale et professionnelle (conciergerie et jardins partagés) Régie Quartier RémireMonjoly Sociale et servicielle

Martinique

PROJET PORTEUR PROJET INNOVATION Soutenir la filière de construction par le développement de techniques adaptées (Guide référentiel, ATEX) Cellule Economique Régionale de la Construction - CERC Technique, servicielle Accompagner la création d’un écosystème digital : création tiers-lieux et formation des entreprises BTP à la digitalisation LAKOUDIGITAL Technique, servicielleet sociale Améliorer la qualité de vie dans le logement social à travers une gestion écologique des eaux usées (système par filtre planté) - Résidence « Chapelle » à Saint-Joseph OZANAM Technique, environnementale et sociale Expérimenter de nouveaux procédés constructifs adaptés aux risques naturels - Le Prêcheur Agence des 50 pas géométriques Technique et environnementale

Mayotte

PROJET PORTEUR PROJET INNOVATION "Médiateurs fonciers" - Expérimenter de nouveaux modes d'intervention auprès des habitants dans le cadre de la régularisation foncière Commune Koungou Technique, sociale et servicielle Accompagner le déploiement de l'usage de matériaux biosourcés - Réhabilitation Tribunal Mamoudzou Association LikoliDago Technique, sociale et environnementale Développer la formation sur les métiers de la construction et de l’amélioration de l’habitat Association LikoliDago Sociale et servicielle Accompagner le déploiement de l'habitat en terre - RHI Mbarazi Association LikoliDago Technique, sociale et environnementale

La Réunion

PROJET PORTEUR PROJET INNOVATION Simplifier le suivi des réclamations et les

interventions en habitat social en développant une

application numérique SHLMR / CAPEB Réunion Technique et sociale Accompagner l'émergence d'un nouveau mode de gestion pérenne des espaces partagés en écoquartier à La Possession AFUL / SEMADER Sociale et environnementale Le bricolage, comme levier du pouvoir d'agir des femmes des quartiers prioritaires de Saint-Denis. MI LA FE Sociale "Identité numérique dans l'habitat" - Déploiement d’un outil numérique permettant d'interconnecter les demandeurs de logement, les administrations et la SHLMR pour faciliter la demande de logement social. NOUT’FUTUR / SHLMR Technique et sociale L’économie du partage au service de l’emploi : conciergeries sociales pour expérimenter l’emploi alternatif, renforcer la solidarité et répondre aux enjeux du viellissement. COOP UNION et SHLMLR Sociale Adapter la construction et les usages en milieu tropical, pour une certification « Logement des Hauts à La Réunion » SHLMR Technique Développer des solutions de mobilité accessibles à tous : 34 bornes électriques alimentées par des centrales photovoltaïques et préfiguration d'un service de partage de véhicules SHLMR Technique, servicielleet sociale Améliorer la qualité de vie et accompagner la transition écologique, en coconstruisant avec les habitants

Réaménagement des espaces extérieurs pour 1200 logements SHLMR Sociale et environnementale Accompagner la transition écologique dans le parc social de La Réunion : 1ère résidence de logements sociaux en autoconsommation électrique SHLMR Sociale et environnementale

InterDOM

PROJET PORTEUR PROJET INNOVATION TOTEM "Un Toit Pour Tous en Outre-Mer"

Soutenir la filière de construction par le développement de techniques adaptées à Mayotte et en Guyane DGOM - DHUP - PUCA Technique, sociale et environnementale Développer l’inclusion numérique et l’insertion

professionnelle des jeunes en Outre-mer sur

15 communes ultramarines et en pied d’immeubles HLM Fédération Le Park Numérique Technique et sociale

