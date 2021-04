Le ministère des Outre-mer et Action Logement renforcent leur action pour soutenir la construction et l’accès au logement dans tous les départements et régions d’outre-mer

Cet échange intervient à la suite du conseil d’administration d’Action Logement qui a adopté des évolutions du Plan d’Investissement Volontaire Outre-mer (PIV DROM) en faveur de l’amélioration des conditions de logement des salariés ultramarins, du développement économique en Outre-Mer et de l’innovation après la signature de l’avenant à la convention quinquennale du 15 février 2021.

Ces évolutions visent à renforcer le financement du logement très social aux Antilles et en Guyane, le logement des jeunes à Mayotte, et l’appui aux bailleurs sociaux de la Réunion dans la rénovation lourde de leur parc.

Le Gouvernement et Action Logement réaffirment ainsi leur volonté de permettre aux citoyens ultramarins d’accéder à des logements de qualité grâce au déploiement du PIV DROM et du PLOM.

Les mesures de relance en faveur du logement social et très social pour accompagner l’objectif de l’Etat de produire 250 000 logements au niveau national en 2021-2022 s’appliqueront à l’ensemble des 5 DROM, avec des possibilités de financement en subvention dès 2021.

En 2020, le Plan d’Investissement Volontaire Outre-mer (PIV DROM) doté d’un montant de 1,5 milliard d’euros a permis d’accompagner 185 opérations représentant 10 888 logements construits ou réhabilités, pour un montant de 320 millions d’euros. Ce soutien d’une ampleur inégalée accompagne la poursuite du déploiement du Plan Logement Outre-Mer (PLOM) 2019-2022 de l’Etat, dont Action Logement est partenaire.

Bilan du déploiement du PIV Outre-mer

L’engagement d’Action Logement concerne la construction neuve (70 %), la réhabilitation (25 %) et la démolition (5 %). En volume, les opérations se répartissent en fonction des territoires de la façon suivante : 111 M€ en Guyane, 108 M€ en Guadeloupe, 51 M€ en Martinique et 50 M€ à la Réunion. A Mayotte, plusieurs actions ont été engagées pour une concrétisation en 2021, traduisant la volonté d’Action Logement d’accompagner le développement de ce territoire.



Les évolutions du PIV Outre-Mer en 2021

Aux Antilles et en Guyane, le soutien à l’offre locative très sociale (LLTS) est renforcé par un financement pouvant aller jusqu’à 60 % du prix de revient. Cela représente une réponse appropriée puisque 65 % de la demande locative salariée dans ces territoires est sous plafonds LLTS, alors que l’offre ne représente que 25 % des livraisons en 2019.

A Mayotte, l’accent porte sur le logement des jeunes par des prêts à taux fixe à long terme pour la construction et la réhabilitation de logements familiaux et de structures collectives.

A la Réunion, pour améliorer les conditions de vie des ménages du parc locatif social, des prêts à taux fixe à long terme seront proposés aux opérateurs, en faveur de la réhabilitation lourde et de la maîtrise des loyers.



Action Logement partenaire du PLOM 2019-2022 et de la relance en Outre-Mer

Le soutien d’Action Logement au PLOM 2019-2022 se décline par un soutien des priorités des territoires ultramarins dans leur diversité, notamment une démarche plus qualitative en matière de construction, l’accélération des dynamiques de revitalisation des centres bourgs et de requalification du parc social et privé, la prise en compte des besoins des jeunes, ou encore le développement de l’accession sociale à la propriété.

Avec un soutien sans précédent en faveur de l’innovation (50M€ en subventions pour 2020-2022), Action Logement accompagne, dans le contexte de la relance, l’Etat, les territoires et les entreprises dans le déploiement de solutions nouvelles et la structuration des filières économiques.

