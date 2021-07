Le ministère des Outre-mer annonce le co-financement de 10 projets de rénovations, constructions ou extensions de bâtiments scolaires à Mayotte

En application du plan gouvernemental pour Mayotte de 2018, qui a relevé des besoins importants en matière scolaire, le ministère des Outre-mer finance des projets de rénovations, constructions ou extensions de bâtiments scolaires dans des communes mahoraises pour un montant total de 52,2 M€ en 2021.

Dans ce cadre, le ministère des Outre-mer annonce la mobilisation du fonds exceptionnel d’investissement à hauteur de 19,9 M€ pour le co-financement de 10 projets.

Ces projets, dans les villes suivantes, ont été sélectionnés par le préfet et le recteur de Mayotte: Ouangani, Koungou, Sada, Dembéni, Tsingoni, Dzaoudzi-Labattoir, Acoua, Mamoudzou, Bandrélé et Chirongui. La part revenant aux communes s’élève à 16 % (8,5M€) et celle de l’Etat à 84 %.

A Acoua , sécurisation des écoles dans le groupe scolaire « Acoua 3 » pour un montant de 1 082 791 €.

Reconfiguration de l’école élémentaire à Hajangua : rénovation de 4 salles, construction de 18 salles et d’un réfectoire pour un montant de 4 179 800 € Construction de 19 salles de classes et d’un réfectoire à Iloni pour un montant de 1 922 708 €.



