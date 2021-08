Le Gouvernement adapte les mesures d’aide économique d’urgence pour répondre à la situation sanitaire spécifique des Outre-mer

Dès lors qu’elles sont situées dans un territoire soumis à l’état d’urgence, comme le sont actuellement la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et La Réunion, les petites entreprises des secteurs du tourisme, de l’événementiel, de la culture, du sport et du transport aérien peuvent bénéficier de l’exonération de charges patronales et d’un régime plus favorable d’aide au paiement des charges sociales.