Lancement du plan Chlordécone IV

Paris, le 24 février 2021- Le Gouvernement lance le Plan Chlordécone IV pour la période 2021–2027. Présenté par le préfet de Guadeloupe ce mercredi 24 février 2021 et le 3 mars prochain par le préfet de Martinique à l’occasion des comités de pilotage locaux, il a été élaboré en associant collectivités, associations, organisations professionnelles, scientifiques, et après une consultation publique organisée fin 2020. Ce plan a pour ambition de protéger les populations contre cette pollution environnementale persistante et prendre en charge ses impacts qu’ils soient sanitaires, environnementaux ou économiques. Il est la traduction de l’engagement du Président de la République de faire en sorte que l’Etat « avance sur le chemin de la réparation et des projets ».