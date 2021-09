La Mission Outre-mer dans le projet de loi de finances 2022 en 3 points

Le projet de loi de finances 2022 illustre clairement l’ambition de relance et de développement des territoires ultramarins en matière économique, sociale et environnementale engagée par le ministère des Outre-mer. Plus spécifiquement, la majorité des crédits de la mission (62 % sur les 2,41 Md€) est destinée à l’amélioration de l’emploi et de la compétitivité des entreprises ultramarines.