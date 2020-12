Intempéries de novembre 2020 aux Antilles, l'arrêté de catastrophe naturelle publié au Journal officiel

Du 6 au 15 novembre 2020, des pluies diluviennes se sont abattues sur les Antilles. Ces intempéries d'une rare violence ont frappé la Guadeloupe et le nord de la Martinique. Elles ont causé de nombreux dégâts, notamment des coulées de boues et des inondations entraînant des ruptures de canalisation et de nombreux mouvements de terrains.