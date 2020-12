Important plan de soutien à la compagnie Corsair permettant son sauvetage et sa reprise par un consortium d’investisseurs antillais annoncé par Bruno Le Maire, Jean-Baptiste Djebbari et Sébastien Lecornu >Communiqué de presse

L’Etat accompagne cette reprise en accordant des prêts à la société pour lui permettre de mettre en œuvre son plan de restructuration. Ces aides financières s’inscrivent dans le cadre du droit de l’Union européenne et restent soumises à l’approbation de la Commission européenne régulièrement informée de ce projet.

Le Gouvernement salue cette annonce de sauvetage de la compagnie dans le contexte de crise profonde de l’aérien français. Cette reprise permettra de garantir l’avenir de la compagnie, la pérennité de ses plus de 1 000 emplois et la concurrence sur le marché de la desserte des territoires d’Outre-Mer au bénéfice des consommateurs hexagonaux et ultramarins.

Cette reprise a été permise grâce à l’intervention des services du ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, du ministère des Transports et du ministère des Outre-mer, qui ont accompagné la société depuis plusieurs mois dans ses discussions avec des investisseurs, ses actionnaires et l’ensemble de ses partenaires pour trouver une solution garantissant son avenir et sa pérennité.

Le Gouvernement sera attentif au respect des engagements de l’ensemble des parties prenantes et à la mise en œuvre du plan de transformation ambitieux de l’entreprise conçu pour que la compagnie puisse retrouver un haut niveau de rentabilité. Il salue à ce titre, dès à présent, les efforts faits par les salariés de la compagnie pour faciliter la reprise grâce à des accords de performance et de réduction des coûts.