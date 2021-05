France Relance à Mayotte, 9 mois après, où en est-on ?

Les entreprises fermées administrativement et celles des secteurs touristiques, particulièrement impactés par la crise, ont bénéficié d’un régime d’aide plus avantageux avec un fonds de solidarité « renforcé » jusqu’à 200 000 € et des modalités plus favorables d’indemnisation de l’activité partielle.

Investir dans l’économie mahoraise

Afin de redresser rapidement et durablement l’économie française, un plan de relance exceptionnel de 100 milliards d’euros a été déployé dans tout le territoire. Ce plan « France Relance » constitue une feuille de route pour la refondation économique, sociale et écologique de notre pays. Il se compose de nombreuses mesures concrètes et à destination de tous : collectivités, entreprises, exploitants agricoles, associations, particuliers. Les Outre-mer en bénéficient pour un montant estimé à plus de 1,5 milliards d’euros.

A Mayotte, de nombreux projets concrets ont déjà été identifiés et sont accompagnés financièrement par France Relance, ou prêts à l’être :

9 projets portés par des municipalités sont soutenus par l’Etat pour un montant de 2,5 M€, par exemple au profit de la mobilité piétonne, les déchetteries mobiles, le haut débit, pour l’aménagement urbain, l’évacuation des eaux pluviales et pour les équipements sportifs.

France Relance accélère les investissements dans les réseaux d’eau : 11 M€ sont alloués à onze projets sur le territoire.

La rénovation thermique des bâtiments de l’Etat bénéficie à 12 projets pour un montant total de 3,3 M€.

En matière de protection de l’environnement , 9 projets sont soutenus pour un montant total de 4,7 M€. La plupart ont pour finalité le reboisement ou la restauration écologique des forêts. Le fonds de reconquête des friches soutient par ailleurs deux projets (rénovation de l’ancien marché de Chiconi et aménagement D14 de la SIM) pour un montant global de 1,8 M€.

Dans le cadre des divers appels à projets agricoles , 15 dossiers ont été déposés pour un montant global de 368 000€. La plupart de ces appels à projets sont toujours ouverts.

Dans le champ patrimonial et culturel, France Relance accompagne la restauration de la mosquée de Tsingoni (690 000€).

Agir pour la santé, l’emploi et la compétitivité

À cela s’ajoutent les actions du Gouvernement pour la compétitivité, l’emploi et la santé, qui participent à la relance tout en dépassant largement le cadre de France Relance :