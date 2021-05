France Relance en Martinique, 9 mois après, où en est-on ?

Les entreprises fermées administrativement et celles des secteurs touristiques, particulièrement impactés par la crise, ont bénéficié d’un régime d’aide plus avantageux avec un fonds de solidarité « renforcé » jusqu’à 200 000 € et des modalités plus favorables d’indemnisation de l’activité partielle.

Investir dans l’économie martiniquaise

Afin de redresser rapidement et durablement l’économie française, un plan de relance exceptionnel de 100 milliards d’euros a été déployé dans tout le territoire. Ce plan « France Relance » constitue une feuille de route pour la refondation économique, sociale et écologique de notre pays. Il se compose de nombreuses mesures concrètes et à destination de tous : collectivités, entreprises, exploitants agricoles, associations, particuliers. Les Outre-mer en bénéficient pour un montant estimé à plus de 1,5 milliards d’euros.

En Martinique, de nombreux projets concrets ont déjà été identifiés et sont accompagnés financièrement par France Relance, ou prêts à l’être :

France Relance accélère les investissements dans les réseaux d’eau avec 13 projets sur l’ensemble du territoire subventionnés à hauteur de 14,5 M€ afin de mettre un terme aux dysfonctionnements sur le réseau.

Le Plan séisme Antilles doit permettre plusieurs chantiers importants de confortement parasismique dont les trois sites hospitaliers de Saint-Esprit, du François et de Rivière Salée, pour un montant total d’investissement de 23,6 M€.

La rénovation thermique des bâtiments de l’Etat bénéficie à 21 projets pour un montant total de 9,4 M€.

En matière de protection de l’environnement , 1,7 M€ sont alloués au Parc Marin et 1,4 M€ au Conservatoire du Littoral. Le fonds de reconquête des friches soutient par ailleurs trois projets pour un montant global de 440 000€, dont 300 000€ pour une opération de rénovation urbaine du groupe SOAME.

Le fonds d’accélération des investissements industriels a soutenu à ce stade quatre entreprises porteuses de projets à fort impact sociétal et économique, pour un montant de subvention global de 2,3 M€.

Dans le cadre des divers appels à projets agricoles , 33 dossiers ont été déposés pour un montant global de 4,5 M€. La plupart de ces appels à projets sont toujours ouverts.

L’appel à projets « solidarité / lutte contre la pauvreté » a retenu 13 associations lauréates en Martinique pour un montant global de 1,1 M€. Les projets soutenus ont pour objet la lutte contre la précarité alimentaire, l’accès aux services essentiels, la solidarité intergénérationnelle ou encore l’insertion sociale des publics vulnérables.

Dans le champ patrimonial et culturel, France Relance accompagne la salle de spectacle de la ville de Sainte-Luce (60 000€) et la Station Culturelle de Fort-de-France (60 000€).

Agir pour la santé, l’emploi et la compétitivité

À cela s’ajoutent les actions du Gouvernement pour la compétitivité, l’emploi et la santé, qui participent à la relance tout en dépassant largement le cadre de France Relance :