France Relance en Guyane, 9 mois après, où en est-on ?

Les entreprises fermées administrativement et celles des secteurs touristiques, particulièrement impactés par la crise, ont bénéficié d’un régime d’aide plus avantageux avec un fonds de solidarité « renforcé » jusqu’à 200 000 € et des modalités plus favorables d’indemnisation de l’activité partielle.

Investir dans l’économie guyanaise

Afin de redresser rapidement et durablement l’économie française, un plan de relance exceptionnel de 100 milliards d’euros a été déployé dans tout le territoire. Ce plan « France Relance » constitue une feuille de route pour la refondation économique, sociale et écologique de notre pays. Il se compose de nombreuses mesures concrètes et à destination de tous : collectivités, entreprises, exploitants agricoles, associations, particuliers. Les Outre-mer en bénéficient pour un montant estimé à plus de 1,5 milliards d’euros.

En Guyane, de nombreux projets concrets ont déjà été identifiés et sont accompagnés financièrement par France Relance, ou prêts à l’être :

18 projets portés par des municipalités sont soutenus par l’Etat pour un montant total de 4,8 M€, par exemple pour les aménagements routiers à Macouria, des équipements de forage à Papaïchton, l’installation de pompes à bras à Grand-Santi ou la construction d’une lagune d’assainissement à Apatou.

France Relance accélère les investissements dans les réseaux d’eau , avec notamment 2,2 M€ alloués à la Communauté d’agglomération du Centre Littoral et 3 M€ à Saint Laurent du Maroni.

La rénovation thermique des bâtiments de l’Etat bénéficie à 58 projets pour un montant total de 34,4 M€, dont 18,6 M€ pour le pôle opérationnel de Dégrad-les-Cannes et 5 M€ pour la construction d’un champ solaire photovoltaïque par le Centre Spatial Guyanais

En matière de protection de l’environnement , 1,5 M€ sont alloués au Parc Amazonien de Guyane et 710 000€ au Conservatoire du Littoral. Le fonds de reconquête des friches soutient par ailleurs le projet de rénovation urbaine de la SIGUY à hauteur de 1,1 M€.

Le fonds d’accélération des investissements industriels a soutenu à ce stade dix entreprises porteuses de projets à fort impact sociétal et économique, pour un montant de subvention global de 5,2 M€.

Dans le cadre des divers appels à projets agricoles , 25 dossiers ont été déposés pour un montant global de 7,8 M€. La plupart de ces appels à projets sont toujours ouverts.

L’appel à projets « solidarité / lutte contre la pauvreté » a retenu 9 associations lauréates pour un montant global de 900 000€. Les projets soutenus ont pour objet la lutte contre la précarité alimentaire.

Dans le champ patrimonial et culturel, France Relance accompagne la restauration de l’immeuble Franconie à Cayenne (500 000€) et de l’église de Saint-Laurent-du-Maroni (560 000€), ainsi que le Centre de développement chorégraphique national Touka Danses (900 000€).

Agir pour la santé, l’emploi et la compétitivité des entreprises

À cela s’ajoutent les actions du Gouvernement pour la compétitivité, l’emploi et la santé, qui participent à la relance tout en dépassant largement le cadre de France Relance :