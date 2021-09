France Relance | Appel à projets pour accompagner les exploitants ultramarins dans la conversion de leurs agroéquipements

A la suite de la forte et rapide mobilisation des agriculteurs pour la prime à la conversation des agroéquipements du plan France Relance, cette mesure a déjà été clôturée et a permis de soutenir plus de 16 400 projets.

Soucieux de respecter une équité entre l’ensemble des agricultrices et agriculteurs français et d’adapter la mesure aux réalités des Outre-mer, Sébastien Lecornu et Julien Denormandie, avaient donc annoncé l’ouverture d’un appel à projets dédié aux départements ultramarins. Celui-ci s’est donc ouvert le lundi 20 septembre et se dote d’une enveloppe de 10 millions d’euros au titre du plan France Relance.

Au total, le plan de relance consacre 215 millions d’euros à la prime à la conversion des agroéquipements. Celle-ci s’adresse à tous les agriculteurs, soit à titre individuel ou collectif, pour les accompagner dans la modernisation de leur exploitation.

La téléprocédure dédiée aux Outre-Mer est donc ouverte depuis ce 20 septembre 2021. Les conditions d’accès et le dépôt des demandes d'aide sont disponibles sur le site de FranceAgriMer.