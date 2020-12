France Relance | 8 premiers projets d’investissements productifs soutenus dans les Outre-mer par le fonds d’accélération aux investissements industriels dans les territoires

Présentation des entreprises lauréates

DISTILLERIE LONGUETEAU – Capesterre-Belle-Eau, Guadeloupe

Le projet vise à permettre l’augmentation de ses capacités de production de rhum vieux. Cet investissement couvrira la construction d'un bâtiment qui abritera 1500 tonneaux en bois, une salle de stockage de produits finis et matières sèches, une salle d'embouteillage avec 3 cuves tampons de 3000 litres, des locaux pour le personnel avec une salle de déchets pour matières recyclables, des consignes, un local technique, un emplacement pour un futur chais et un parking pour véhicules légers et 4 véhicules lourds. Le projet représente un investissement industriel de plus de 4,5 millions d’euros.

YANA WASSAI – Montsinéry-Tonnegrande, Guyane

Le projet consiste en la valorisation des produits agricoles locaux et plus particulièrement des graines de WASSAÏ. Cet objectif se traduit par l’intégration de méthodes innovantes dans les processus de transformation déjà en place, générant ainsi de nouveaux emplois et permettant la création de nouveaux produits finis. Le projet représente un investissement industriel de plus de 706 000 euros. 3 nouveaux emplois directs pourront être créés grâce à ce projet.

GOV' ENVIRONNEMENT – Cayenne, Guyane

Le projet consiste à produire de l'électricité à partir du gaz issu de la fermentation des déchets enfouis dans l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux exploitée par la société GOV'Environnement. Ce projet vertueux pour le territoire permettra de produire 1 GWh par an pendant au moins 8 ans améliorant ainsi l’impact environnemental global des déchets en Guyane. Le projet représente un investissement industriel de plus de 3,7 millions d’euros.

SOLAMAZ – Cayenne, Guyane

Solamaz, entreprise spécialisée dans la fabrication de lampadaires solaires photovoltaïques intelligents et autonomes et dans le développement, la construction, l’exploitation et la maintenance de centrales solaires en autoconsommation, s’inscrit directement dans la transition énergétique avec un projet durable : une énergie propre, renouvelable et gratuite. L’entreprise investira dans un nouvel actif industriel afin de gagner en autonomie, augmenter ses capacités de production et répondre aux nombreux besoins, en Guyane, dans la grande région amazonienne et plus généralement à l’international. Le projet représente un investissement industriel de 628 000 euros. 3 nouveaux emplois directs pourront être créés grâce à ce projet.

BIO STRATEGE GUYANE – Cayenne, Guyane

AmazonActiv Valley, est un projet de Silicone vallée des produits naturels écologiques et biosourcés de Guyane française, un site unique industriel permettant de fédérer et structurer les divers acteurs de la filière des ingrédients et matières premières végétales d'Amazonie française. Ce projet est amorcé par la phase de mise à l'échelle commerciale du portefeuille de produits d'innovation de la start-up BIO STRATEGE GUYANE et par le déploiement de son offre de services de recherche appliquée sur mesure et de Contrôle Qualité des bioressources et produits tropicaux et amazoniens. Le projet représente un investissement industriel de plus de 6,8 millions d’euros. 23 nouveaux emplois directs pourront être créés grâce à ce projet.

GLASS TER' NATIVE – Saint-Benoît, La Réunion

Le projet vise à construire des unités régionales de traitements des déchets de verre, en les transformant en matériaux à valeur ajoutée qui seront redistribués en circuits-courts. Le montant du projet vise à acquérir le foncier, construire l'usine, l'équiper en machines, recruter des compétences et lancer l'exploitation. Le projet représente un investissement industriel de 3,7 millions d’euros. 10 nouveaux emplois directs pourront être créés grâce à ce projet.

ARCHIPEL BOIS HABITAT-BOURBON BOIS EXPERIENCE – Saint-Pierre, La Réunion

Le projet consiste dans le financement d'une usine de production pour le développement d'une activité de fabrication de structures bois et de charpentes industrielles pour la construction de maisons individuelles, d'immeubles et de rénovation. Cette usine et les dépôts de brevets en cours vont permettre un accroissement d’activité et la production de matériaux annexes et codexes. Le projet représente un investissement industriel de plus de 2,9 millions d’euros. 12 nouveaux emplois directs pourront être créés grâce à ce projet.

GAZ DOM – Ducos, Martinique

Le projet consiste en l’acquisition d’une usine de production et conditionnement de gaz industriels : Azote, Dioxygène et Dioxyde de Carbone et fluides frigorigènes. GAZ DOM souhaite ainsi construire un bâtiment sur un terrain à Ducos et investir dans du matériel de conditionnement et de production. Ce programme vise également à acquérir une ligne de réépreuve des emballages industriels, diminuant ainsi les allées et venues des contenants de gaz en métropole. Le projet bénéficiera représente un investissement industriel de plus de 3 millions d’euros. 3 nouveaux emplois directs pourront être créés grâce à ce projet.