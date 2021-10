Exposition | Des cuisines et des couleurs

Les portraits de ces 5 chefs talentueux, Nathanaël Ducteil, Naomi Martino, Murielle Michaelli, Babette de Rozières et Antoine Zulémaro proposant chacun une assiette selon son inspiration, témoignent que le génie gastronomique français est présent dans les 3 océans. Leur cuisine contemporaine et avant-gardiste nous projette dans un monde de saveurs et d’innovations culinaires trop souvent méconnues.

Cette installation photographique est vivante, elle nous entraine dans une balade visuelle et culinaire dans les Outre-mer. Elle remue des souvenirs aux Ultramarins et procure des émotions à celles et ceux qui cèdent à l’appel de la découverte.

Après une longue période où les déplacements ont été limités et où les cuisines de nos restaurants sont restées fermées, faisons place aux couleurs et à la dégustation.

Direction artistique : Grigori Michel (Paris Curatorial)

Montage photographique : Alexandre Le Fur (Flint Production)