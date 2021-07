Exposition au MOM | « Ces héros venus d’Outre-mer 1939-1945 »

Conçue par Jean-Claude Narcy et Alice Bertheaume l’exposition offre au regard du grand public de découvrir à travers une centaine de photographies d’époque, portraits ou scènes marquantes, la figure héroïque des milliers d’anciens combattants ultramarins, femmes et hommes, qui dès 1940, ont tout quitté pour s’engager dans les forces Françaises libres et rejoindre les troupes alliés sur différents théatre d’opération dans le Pacifique, aux Etats-Unis, en Afrique du nord, au Moyen-Orient et en Europe.