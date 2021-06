Évolution des règles applicables aux passagers à destination et en provenance des Outre-mer, à compter du 9 juin

Le décret du 1er juin 2021, modifié le 8 juin 2021, met en œuvre les mesures annoncées pour les liaisons entre l’hexagone et les territoires ultramarins et précise les mesures applicables pour les liaisons entre l’étranger et les territoires ultramarins (voir récapitulatif par territoire en annexe).

Dans le cadre de ce décret, le gouvernement a également assoupli les obligations de test avant embarquement pour faciliter les déplacements :

Tout passager à destination des outre-mer, venant de l’hexagone ou de l’étranger (pays vert ou orange) réalise un test PCR de moins de 72h avant l’embarquement ou un test antigénique de moins de 48h. Les personnes provenant d’un pays rouge, à destination des outre-mer (comme de l’hexagone) doivent fournir un test PCR ou un test antigénique de moins de 48h.

Les passagers en provenance de la Réunion et de Mayotte et à destination de l’hexagone doivent produire avant l’embarquement soit un test PCR de moins de 72h, soit un test antigénique de moins de 48h (ils devaient produire jusqu’à présent un test PCR de moins de 72h).

Les passagers en provenance de Guyane et à destination de l’hexagone (qui devaient produire jusqu’à présent un test PCR de moins de 36h avant l’embarquement ou à défaut un test PCR 72h et réaliser un autotest à l’aéroport de Cayenne) se verront appliquer désormais un test PCR ou un test antigénique de moins de 48h avant l’embarquement.

Enfin, au regard de la couverture vaccinale qui reste particulièrement faible aux Antilles, le gouvernement a décidé d’appliquer la mesure d’auto-isolement de 7 jours (appliquée jusqu’à présent aux passagers en provenance de l’hexagone à l’arrivée sur les territoires antillais) également à l’arrivée dans l’hexagone à compter du 9 juin pour les passagers en provenance des Antilles.

Cette mesure, applicable dans les deux sens, concerne uniquement les personnes non vaccinées, car ces personnes présentent un risque de porter et de diffuser le virus nettement plus significatif que les personnes vaccinées, dans le cadre de leurs allers-retours sur des territoires qui restent très vulnérables avec un faible taux de vaccination.

Il est rappelé qu’une personne vaccinée est une personne qui peut attester de la réalisation d’un schéma vaccinal complet, soit :

2 semaines après la 2 ème injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) ;

4 semaines après l’injection pour les vaccins avec une seule injection (Johnson&Johnson) ;

2 semaines après l’injection (une seule injection nécessaire) d’un vaccin chez les personnes ayant déjà eu un antécédent de Covid-19.

***