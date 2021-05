Effondrement d’une partie de la route Nationale 1 en Guyane : Sébastien Lecornu et Jean-Baptiste Djebbari suivent la mobilisation des services de l’Etat engagés pour rétablir la circulation dans les plus brefs délais

Les deux ministres tiennent à rendre hommage à tous les agents guyanais qui travaillent sur le terrain, malgré des conditions météorologiques difficiles, pour remettre en état la route, trouver les solutions adaptées aux situations d’urgence et amortir l'impact pour les usagers afin que la continuité du territoire continue d’être assurée. Ils appellent les usagers à la prudence et à la patience en attendant que la circulation sur la route Nationale 1 soit rétablie.

Le préfet Thierry Queffelec a activé le Centre Opérationnel Zonal pour coordonner l’ensemble des services concernés. Les services de la Direction générale des territoires et de la mer en charge de la gestion des routes nationales en Guyane sont donc totalement mobilisés pour rétablir la circulation dans les délais les plus brefs possibles. Une task-force a été organisée pour coordonner les travaux de remise en état de la route dès que les conditions météo le permettront. Une quarantaine de personnes du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS), de la gendarmerie nationale et des forces armées en Guyane ont mis à disposition des moyens terrestres et aériens pour réaliser des reconnaissances et apporter des réponses en cas d’urgence. Le ravitaillement et les liaisons essentielles continuent d’être assurés. Ainsi, un avion militaire a été réquisitionné par le préfet pour assurer le transport de médicaments, de personnes ou de fret entre Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni.