Désignation des 8 conseillers ultramarins au Conseil économique social et environnemental (CESE) au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative

Paris, le 27 avril 2021 - Comme le prévoit la réforme du Conseil économique social et environnemental entrée en vigueur cette année, le ministère des Outre-mer a la responsabilité de nommer 8 personnalités pour représenter les outre-mer au sein de la 3ème chambre de la République au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative.