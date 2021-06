Déclaration de Sébastien Lecornu, à l'issue de la communication du Premier ministre et du ministre des outre-mer en partie C du Conseil des ministres du 2 juin 2021 sur la session de travail et d'échanges sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie

La clarté sur les implications du Oui et du Non à la question posée par les 3 référendums prévus par l’accord de Nouméa : les deux réponses ne se valent pas et, naturellement, n’ont pas les mêmes conséquences. Au terme d’un travail inédit, de nombreuses ambiguïtés ont été levées sur la base d’un document préparé par les services de l’État, restitué lors de cette session d’échanges et de travail. Ce document était une demande ancienne, notamment des formations politiques indépendantistes. En cela, il marque une étape importante et témoigne du respect, par l’État, du processus de décolonisation et des populations qui vivent dans l’archipel.