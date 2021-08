CP | Opération RESILIENCE : la Marine nationale livre de l’oxygène à la Martinique

• Le Bâtiment de soutien et d’assistance outre-mer (BSAOM) Dumont d’Urville de la Marine nationale a appareillé dans la soirée du 15 août depuis la Guyane.

• Le Dumont Durville devrait accoster à Fort-de France le 19 août pour mettre ces stocks d’oxygène à la disposition de l’Agence régionale de santé. Une deuxième rotation du navire est d’ores et déjà prévue.

Les armées restent engagées dans l’opération RESILIENCE, contribution à l’engagement interministériel contre la propagation du Covid-19. Cette opération est centrée sur l’aide et le soutien aux populations ainsi que sur l’appui aux services publics pour faire face à cette épidémie, en métropole et outre-mer.

Dans ce cadre, le Bâtiment de soutien et d’assistance outre-mer (BSAOM) Dumont d’Urville de la Marine nationale a débuté le 11 août une mission de transport d’oxygène entre la Guyane et la Martinique.

Le Dumont D’Urville, basé aux Antilles, a atteint le 14 août le port du Degrad des Cannes en Guyane pour y faire remplir d’oxygène 3 iso tankers qu’il a transportés. Ces containers seront déchargés aux Antilles à Fort de France le 19 août pour être mis à disposition de l’Agence régionale de santé. Une deuxième rotation du navire est d’ores et déjà prévue.

Cette livraison répond à une demande de concours exprimée par la préfecture de la zone de défense et de sécurité Antilles. Elle illustre l’engagement des armées dans des secteurs où elles peuvent apporter un soutien aux autorités civiles, en adaptant leurs actions aux contextes locaux et dans le cadre d’un dialogue avec les autorités de l’Etat.

Parallèlement, l’armée française poursuit son engagement dans le cadre de l’opération RESILIENCE aux Antilles au travers du module militaire de réanimation (MMR), qui offre une capacité de 16 lits de réanimation supplémentaires au CHU de Fort de France en Martinique depuis le 16 août avec l’objectif d’avoir 20 lits opérationnels dans les prochaines heures, et au travers d’équipes de manutention au profit du CHU depuis le 11 août.