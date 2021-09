CP | Journées européennes du patrimoine 2021, au MOM, visite guidée de l’hôtel de Montmorin et de son bunker

Construit en 1937 dans les sous-sols du ministère, le bunker sera surtout utilisé par les troupes d'occupation pendant la deuxième guerre mondiale. Surnommé "le sous-marin", l'abri construit sur deux niveaux de sous-sol pouvait accueillir 500 personnes.

À cette occasion, les visiteurs pourront également découvrir l’exposition

« Ces héros venus d’Outre-mer 1939-1945 ».



Conçue par Jean-Claude Narcy et Alice Bertheaume l’exposition offre au regard du grand public de découvrir à travers une centaine de photographies d’époque, portraits ou scènes marquantes, la figure héroïque des milliers d’anciens combattants ultramarins, femmes et hommes, qui dès 1940, ont tout quitté pour s’engager dans les Forces françaises libres et rejoindre les troupes alliées sur différents théâtres d’opérations dans le Pacifique, aux Etats-Unis, en Afrique du nord, au Moyen-Orient et en Europe.

Le ministère, situé 27 rue Oudinot 75007 Paris, sera ouvert dimanche 19 septembre de 11h à 17h.

La présentation d’un passe-sanitaire et d’une pièce d’identité seront exigés.