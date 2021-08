CP | Aide au pluralisme des titres ultramarins de presse écrite

Cette aide pérenne au pluralisme, d’un montant total de 2 millions d’euros par an, s’adresse aux entreprises de presse écrite, imprimée ou bi-médias, dans les Outre-mer. L’aide vise à apporter un soutien aux publications payantes traitant de l’actualité et d’information politique et générale (IPG).

Ce dispositif s’inscrit dans le cadre du plan de filière « presse » voulu par le Président de la République. Il vise à faciliter l’accès des habitants d’outre-mer à la presse d’information politique et générale, conformément à l’objectif de valeur constitutionnelle de pluralisme de la presse.

Le Gouvernement reste pleinement mobilisé pour assurer son soutien au secteur de la presse.